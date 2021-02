Omicidio di Ilenia Fabbri: isolate tracce che potrebbero appartenere all'assassino

Sono continuati anche venerdì, in cerca di tracce del killer, i rilievi nell'abitazione di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata morta in una pozza di sangue poco prima dell'alba di sabato nel suo appartamento di via Corbara a Faenza. Venerdì mattina la Scientifica è tornata nell'abitazione dove la donna è stata uccisa per proseguire l'incidente probatorio con il luminol. Durante l'accertamento tecnico eseguito giovedì sulla scena del crimine, infatti, sono state isolate tracce biologiche che potrebbero appartenere all'assassino fuori dalla porta del garage da cui il killer è entrato. Nel caso, si potrebbe risalire al dna del killer. La vittima, insomma, potrebbe avere reagito al suo aggressore, riuscendo forse a ferirlo.

Nel frattempo resta indagato a piede libero l'ex marito della vittima, Claudio Nanni, per l'ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e dal legame del matrimonio. Secondo gli inquirenti, infatti, potrebbe essere lui il mandante dell'assassino che ha ucciso Ilenia. Come riporta il TgR, nelle chat e nelle confidenze con le amiche Ilenia ripeteva che "aveva paura", che "lui gliel'avrebbe fatta pagare se oltre alla casa avesse ottenuto dal Tribunale anche i 100mila euro che lei chiedeva come mancati compensi". Ilenia aveva infatti chiesto all'ex marito 100mila euro per gli anni trascorsi a lavorare per lui proprio nell'officina dove giovedì sono stati svolti i sopralluoghi. Un'ipotesi ancora tutta da dimostrare.