Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia chiede di nuovo di poter incontrare il padre

Arianna Nanni - la figlia di Ilenia Fabbri, la 46enne assassinata lo scorso 6 febbraio nella sua abitazione di Faenza in via Corbara, e di Claudio Nanni, inquadrato quale mandante del delitto - ha chiesto di potere incontrare il padre in carcere all'indomani della chiusura delle indagini con un giudizio immediato. Si tratta, come riportato dalla stampa locale, della terza richiesta in tal senso che la giovane ha fatto al magistrato ravennate tramite il suo legale Veronica Valeriani. Le precedenti due erano state bocciate anche perché la 21enne rappresenta uno dei testimoni chiave per l'omicidio della madre.

Di recente la ragazza ha manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile anche contro il padre, il meccanico faentino 54enne Claudio Nanni, appunto, in carcere a Ravenna (difeso dall'avvocato Francesco Furnari), oltre che contro il sicario reo confesso, il 53enne Pierluigi Barbieri, alias 'lo Zingaro', nato a Cervia ma ultimamente domiciliato nel Reggiano e ora in carcere a Forlì (difeso dall'avvocato Marco Gramiacci).

Intanto il presidente della Corte d'Assise di Ravenna Michele Leoni ha anticipato l'avvio del processo al 6 ottobre fissando altre tre date fino a metà novembre. Secondo le indagini della Polizia coordinate dal Pm Angela Scorza, il movente del delitto è economico: Nanni avrebbe cioè voluto sottrarre alla moglie, da cui si stava separando, la sua quota di patrimonio coniugale. (Ansa)