Omicidio di Ilenia Fabbri, le amiche organizzano una fiaccolata in vista del processo

A otto mesi dal tragico omicidio che ha sconvolto Faenza e un giorno prima che in Tribunale a Ravenna inizi il processo, per martedì 5 ottobre nella città manfreda è stata organizzata una fiaccolata in memoria di Ilenia Fabbri, la 46enne assassinata lo scorso 6 febbraio nella sua abitazione di Faenza in via Corbara, e più in generale in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio.

A organizzarla sono state le amiche di Ilenia, che alle 19.30 si troveranno in piazza del Popolo da dove partirà il corteo illuminato dalle fiaccole (che saranno distribuite in piazza). Si attraverserà Corso Saffi, Ponte delle Grazie, Corso Europa, Via Forlivese, Via della Malta, Via F.lli Rosselli, Via Cesarolo, Via Testi per arrivare in via Corbara, dove Ilenia viveva e dove è stata uccisa, ma anche dove è stato inaugurato il 'Giardino di Ilenia'.

"Noi vorremmo essere quella voce silenziosa, ma che arriva al cuore per dire no alla violenza di qualsiasi genere e vorremmo che ti unissi a noi in questo abbraccio - spiegano le amiche di Ilenia - Vi aspettiamo numerosi!". Il giorno dopo, mercoledì 6 ottobre, partirà il processo in Corte d'Assise nel quale sono imputati l'ex marito di Ilenia Claudio Nanni, inquadrato quale mandante del delitto, e il sicario reo confesso Pierluigi Barbieri.