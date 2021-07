Elisa Bravi uccisa dal marito dopo la lite: chiesto l'ergastolo per il marito

E' la pena richiesta nei confronti di Riccardo Pondi nel processo per l'omicidio di Elisa Bravi, la 31enne uccisa nella sua abitazione di via Aguta a Glorie di Bagnacavallo nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019

Ergastolo senza attenuanti: è la pena richiesta lunedì in Tribunale a Ravenna dal pm nei confronti di Riccardo Pondi nel processo in Corte d'Assise per l'omicidio di Elisa Bravi, la 31enne uccisa nella sua abitazione di via Aguta a Glorie di Bagnacavallo nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019. Il marito della donna aveva confessato subito l'omicidio, telefonando alle forze dell'ordine e raccontando ciò che era successo al culmine di una lite familiare. L'uomo ora rischia l'ergastolo: la nuova normativa, infatti, vieta l'opzione del rito abbraviato per reati punibili con l'ergastolo. La famiglia della vittima si è costituita parte civile ed è difesa dagli avvocati Giuseppe Della Casa e Annalisa Porrari, così come si sono costituite parte civile alcune associazioni femminili.

La ricostruzione dell'omicidio

Il fatto era avvenuto poco dopo la mezzanotte quando il marito, che si era già alzato dal letto diverse volte in preda a una forte inquietudine, aveva aggredito la moglie che era a letto con lui stringendole il collo. Era nata una collutazione tra i due, nel corso della quale il marito aveva sbattuto contro uno sgabello, riportando delle ferite alla testa. La donna, però, nel frattempo era morta. Poi l'uomo aveva cercato di rianimarla, senza successo, e a quel punto aveva chiamato i suoi genitori, i suoceri, il 112 e il 118. L'uomo aveva ammesso le sue responsabilità già all'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Gli uomini del 118 avevano cercato insistentemente di rianimare la vittima, ma senza successo. Le due figlie della coppia, all'epoca di 3 e 6 anni, al momento del delitto dormivano in un'altra stanza. Le due bambine sono state affidate ai nonni e ai servizi sociali.

