Omicidio Elisa Bravi, la Cassazione conferma: carcere a vita per il marito

Fine pena mai. La Corte di Cassazione oggi pomeriggio ha confermato l'ergastolo per Riccardo Pondi, il 42enne ravennate arrestato per l'omicidio della consorte - la 31enne Elisa Bravi - avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019 nella camera da letto della loro villetta di Glorie di Bagnacavallo. La sentenza arrivata oggi conferma dunque la condanna già ottenuta in appello. Soddisfatte le parti civili, i genitori e le figlie della vittima, assistiti dagli avvocati Annalisa Porrari e Giuseppe Della Casa.

La Corte bolognese aveva definito quella dell'uomo come un "ira incontrollata", a cui era seguita "una determinazione feroce" andata avanti per diversi minuti nei quali Pondi aveva strozzato la moglie proprio "per lo scatto d'ira dovuto alla insofferenza" della donna, "ormai distante" e ai suoi occhi "forse coinvolta in una relazione extraconiugale".

Riccardo Pondi era stato arrestato nella notte tra il 18 e il 19 dicembre del 2019 dai Carabinieri dopo avere strangolato la moglie nella camera da letto al culmine di una lite domestica giunta dopo un paio di mesi di crisi di coppia.