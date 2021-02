Omicidio a Faenza, 46enne trovata sgozzata. Il magistrato: "Indagini sono a 360 gradi"

Il procuratore capo facente funzioni di Ravenna, Daniele Barberini, è arrivato sabato mattina in via Corbara, una via a ridosso del centro di Faenza

"Le indagini sono a 360 gradi". Il procuratore capo facente funzioni di Ravenna, Daniele Barberini, è arrivato sabato mattina in via Corbara, una via a ridosso del centro di Faenza, dove alle prime luci dell'alba di sabato è stata trovata senza vita in una pozza di sangue la 46enne Ilenia Fabbri. Morta, a quanto pare, sgozzata. Per il procuratore, presente sul posto insieme al pubblico ministero di turno Angela Scorza, si tratta di un fatto "drammatico che purtroppo coinvolge ancora una volta una donna".

Sull'episodio indaga la Squadra Mobile di Ravenna, diretta dal dirigente Claudio Cagnini, insieme agli agenti del Commissariato di Polizia manfredo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata uccisa in una stanza della sua abitazione, vicino al garage. L'allarme è stato dato intorno alle 6.30 da un'amica della figlia della vittima, ospitata in casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per la donna non c'era più nulla da fare.

All'arrivo la Polizia ha trovato la vittima sgozzata, con un profondo taglio all'altezza della gola. Secondo quanto trapelato, al momento del delitto, l'ex marito della vittima si trovava in viaggio assieme alla loro figlia, a quanto pare verso Milano: i due erano partiti dopo le 5 quando la donna era ancora viva. E l'allarme alla polizia è stato dato proprio dalla figlia avvisata telefonicamente dalla sua amica rimasta nell'abitazione faentina. Gli inquirenti stanno hanno portato in Commissariato diverse persone. Nelle mani degli inquirenti ci sarebbe un coltello, forse l'arma del delitto, e lo smartphone della vittima.

Foto di Massimo Argnani