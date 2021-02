Omicidio di Ilenia Fabbri, l'amica: "Mi disse 'Se vinco la causa, il mio ex marito manda qualcuno a uccidermi'" - VIDEO

"Sei-sette mesi fa mi ha detto 'Se vinco la causa mi ammazza'". Sono parole inquietanti, alla luce della piega che hanno preso le indagini sull'omicidio, quelle riferite da un'amica di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata morta in una pozza di sangue poco prima dell'alba di sabato nel suo appartamento di via Corbara a Faenza. L'amica ha riportato al programma Mediaset Pomeriggio Cinque alcune confidenze fatte dalla vittima.

"Era spaventata, non riusciva a vivere proprio serenamente perchè era spaventata", racconta l'amica. "Lei aveva paura di subire qualcosa da parte sua (dell'ex marito Claudio Nanni, che giovedì è stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota, ndr), anche fisicamente?", domanda la giornalista di Mediaset. "Certo - replica l'amica riportando alcune drammatiche parole di Ilenia - Ha detto "Se vinco la causa mi ammazza. E non si sporcherebbe neanche le mani, ma mi manderebbe qualcuno. Vedrai che qualcuno lo troverebbe".

Quella a cui fa riferimento l'amica è la causa patrimoniale tra i due: Ilenia aveva infatti chiesto all'ex marito 100mila euro per gli anni trascorsi a lavorare per lui proprio nell'officina dove giovedì sono stati svolti i sopralluoghi. Il 26 febbraio i due si sarebbero rivisti in Tribunale. Questo "sfogo", riferisce l'amica della vittima, risalirebbe a circa sei-sette mesi fa. "C'erano tutte queste cause a mezzo, lui era molto arrabbiato - continua la donna - Anche di fronte ai giudici ha avuto degli scatti. Secondo me quel giorno è stata tutta una cosa premeditata, calcolata. Le chiavi non le aveva ma un calco, un doppione faceva presto a farlo. Se voglio fare un lavoro pulito do 5-10mila euro a qualcuno e risolvo il mio problema".