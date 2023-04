Omicidio Ilenia Fabbri, dall'assassinio di Gucci al 'mostro di Terrazzo': l'ex marito chiede l'assoluzione, il sicario la perizia

Un paragone con Gianfranco Stefanin, il 'mostro di Terrazzo' che negli anni '90 uccise sei donne, e un altro con Patrizia Reggiani, la 'vedova nera' condannata quale mandante dell'omicidio dell'ex marito e imprenditore dell'alta moda Maurizio Gucci. Sono nomi importanti quelli tirati in ballo durante il processo in secondo grado per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa il 6 febbraio 2021 nel suo appartamento di via Corbara a Faenza. Alla sbarra, nell'aula della Corte d'Appello di Bologna, ci sono Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, rispettivamente ex marito e inquadrato quale mandante dell'omicidio il primo, sicario reo confesso il secondo, condannati entrambi all'ergastolo in primo grado il 28 febbraio 2022 - in mattinata la procura ha chiesto la conferma della condanna per entrambi.

L'avvocato del sicario: "È l'unico che ha risolto tutte le ombre"

Ed è proprio l'avvocato del sicario, Marco Gramiacci, che nella sua requisitoria cita i due celebri serial killer. In entrambi i casi, infatti, durante i processi vennero disposte delle perizie psichiatriche che portarono alla diagnosi di alcuni disturbi negli imputati omicidi. Ed è proprio quello che il legale chiede per il suo imputato: quella perizia psichiatrica non concessa in primo grado. Richiesta rafforzata dal fatto che dal 23 marzo scorso Barbieri è stato trasferito, all'interno del carcere di Reggio Emilia in cui sta scontando la sua pena, nel reparto Smr (per la tutela della salute mentale) in osservazione psichiatrica, su disposizione del provveditorato regionale. "C'è una documentazione psichiatrica rilevante, e anche quest'ultimo atto dimostra che qualcosa c'è - insiste Gramiacci - Ci manca l'accertamento dell'infermità mentale e, se questa esiste, capire se influisce sulla capacità di intendere e di volere".

Senza Barbieri, sottolinea il suo avvocato, a quest'ora probabilmente le indagini sarebbero più indietro. "Ha giocato a carte scoperte fin dall'inizio. Senza la sua confessione, non ci sarebbe stato un gran sviluppo del quadro indiziario iniziale. Questo processo è stato fatto grazie a Barbieri, è lui che ha cristallizzato tutte le condotte, è lui l'unico che ha risolto tutte le ombre. Lui purtroppo un delitto l'ha commesso, ma ha ben chiaro che cosa è accaduto e si è consegnato alla giustizia per pagare". Motivo per cui vengono richieste le attenuanti generiche.

L'avvocato dell'ex marito: "La Corte ha banalmente creduto a Barbieri senza andare a fondo"

L'avvocato di Claudio Nanni, Francesco Furnari, nella sua requisitoria cerca invece di fare leva sulla ferocia di Barbieri per ribaltare tutto l'impianto accusatorio, asserendo che gli accordi erano quelli di spaventare Ilenia, e non di ucciderla, "tanto che entra in casa disarmato quella mattina". Riprende le parole usate in mattinata dall'avvocato della famiglia di Ilenia, Massimiliano Starni, dicendo che è stato sì un processo "banale", ma solo perché " banalmente la Corte ha creduto alle briciole che Barbieri ha disposto nel suo cammino senza andare a fondo". Solleva dubbi sul bastone di teflon gettato sotto al cavalcavia dell'autostrada (con cui Barbieri avrebbe tentato di soffocare Ilenia) senza macchie di sangue e sulla posizione del trolley (in cui avrebbe dovuto essere inserito il cadavere di Ilenia in un primo tentativo omicida) nell'officina di Nanni.

E solleva dubbi anche sulle due donne che hanno testimoniato in primo grado, che Furnari definisce "particolarmente fastidiose": una di loro aveva spiegato che Nanni aveva fatto un investimento da 20mila euro in un'azienda ungherese, salvo poi richiedere quei soldi investiti in contanti. "Li rivoleva perché temeva di essere caduto in una truffa, e infatti era così", e non per poter pagare il sicario con quel denaro. "Nanni faceva il meccanico, non aveva certo bisogno di quei soldi per pagarlo", conclude il legale, chiedendo di acquisire l'audio dell'interrogatorio di Barbieri e, per il suo cliente, l'assoluzione dall'accusa di omicidio pluriaggravato nei confronti dell'ex moglie. La Corte si è quindi ritirata in camera di consiglio per decidere.