Omicidio Ilenia Fabbri, chiesto l'ergastolo per l'ex marito e il sicario reo confesso

Fine pena mai per entrambi gli imputati. E' questa la richiesta del pubblico ministero nell'ambito del processo per l'omicidio di Ilenia Fabbri - la 46enne uccisa il 6 febbraio 2021 nel suo appartamento di via Corbara a Faenza - per i due imputati con l'accusa di concorso in omicidio pluriaggravato: l'ex marito Claudio Nanni, 55enne inquadrato quale mandante del delitto, e il sicario reo confesso Pierluigi Barbieri, alias 'lo Zingaro', 54enne originario di Cervia ma domiciliato nel Reggiano .

Durante l'arringa finale, il pubblico ministero Angela Scorza ha sottolineato la differenza di atteggiamento dei due imputati: un Nanni che "non ha mai speso una parola di dolore o di pietà per l'ex moglie", che "ha portato via la madre a sua figlia, facendole scoprire il cadavere, usandola come alibi e lasciandole in eredità una montagna di macerie con cui dovrà fare i conti per tutta la vita"; e un Barbieri che "è sì una persona pericolosa e violenta, ma sicuramente è un uomo che non svincola dalle proprie responsabilità, un reo confesso pienamente attendibile nelle sue dichiarazioni, che a modo suo ha dimostrato di saper distinguere il bene dal male quando dice 'So che mi condannerete, ma so che questa condanna mi appartiene'". "Se ci fosse la possibilità, e so che non c’è - ammette il pm - di differenziare la pena finale tra Nanni e Barbieri, senza ombra di dubbio la pena maggiore dovrà essere comminata a Nanni”.

La determinazione della richiesta di pena spetta al procuratore capo Daniele Barberini: "Dobbiamo tenere conto anche della condotta antecedente al reato: Nanni ha lasciato Ilenia senza un soldo e non dava i soldi neanche alla figlia, e i soldi sono proprio il motivo per cui fa uccidere l’ex moglie. E non risparmia alla figlia neanche di vedere il cadavere della madre, uno spettacolo terribile". Il procuratore capo lo descrive come "uno degli omicidi più efferati che mi sia mai capitato di vedere: una donna che si trova nel posto più sicuro - la camera da letto - uno sconosciuto che non parla, e lei capisce che non è un ladro ma che quell'uomo è lì per ucciderla. E Ilenia lo sapeva, aveva previsto esattamente tutto quanto".

Sottolinea la premeditazione di entrambi gli imputati "grande come una casa", i futili motivi, la recivida nel caso di Barbieri. "Nessuna attenuante può essere riconosciuta a Nanni - spiega Barberini - Barbieri invece ha un atteggiamento completamente diverso, ammette subito i fatti, racconta tutto, un atteggiamento meritevole delle concessioni attenuanti generiche. Ma non basta, perché queste attenuanti possono essere forse ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, e cioè premeditazione, futili motivi e recidiva? Io ritengo di no: prevalgono le aggravanti". Da qui la richiesta di condanna all'ergastolo per entambi.

