Omicidio Ilenia Fabbri, la Suprema Corte conferma: carcere a vita per ex marito e sicario

Carcere a vita confermato sia per l'ex marito che per il sicario. La Corte di Cassazione oggi ha confermato definitivamente la sentenza di primo grado e quella d'appello del processo a Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, il primo ex marito e inquadrato quale mandante dell'omicidio della moglie Ilenia Fabbri - 46enne uccisa il 6 febbraio 2021 nel suo appartamento di via Corbara a Faenza -, il secondo sicario reo confesso, condannati quindi nuovamente all'ergastolo. La sentenza per quel drammatico omicidio, che quasi tre anni fa sconvolse Faenza e l'Italia intera, è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì.

La Cassazione ha quindi confermato la sentenza d'appello e respinto l'ultimo ricorso dell'ex marito della vittima, difeso dall'avvocato Francesco Furnari, e di Barbieri, difeso dall'avvocato Marco Gramiacci. La figlia di Ilenia e Nanni, Arianna - parte civile nel processo -, era difesa dall'avvocata Veronica Valeriani, che le è stata accanto fin dall'inizio.