L'omicidio di Ilenia Fabbri, morta accoltellata: un giallo, per ora, senza risposte

Un delitto al momento senza risposte. Proseguono a 360 gradi le indagini della Squadra Mobile di Ravenna, diretta dal dirigente Claudio Cagnini, e del Commissariato di Polizia manfredo - coordinati dal pubblico ministero di turno Angela Scorza e dal procuratore capo facente funzione Daniele Barberini - per far luce sull'omicidio della 46enne Ilenia Fabbri, consumatosi nella nottata tra venerdì e sabato nella sua abitazione in via Corbara, a Faenza. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della donna e quali sarebbero stati i motivi da armare la mano dell'assassino. Fino a notte fonda sono stati ascoltati in commissariato l’ex marito, l’attuale compagno della vittima, la figlia e un’amica della figlia. Ascoltata anche una vicina, che avrebbe avvertito delle urla.

E' stata proprio quest'ultima a dare l'allarme alle prime luci dell'alba di sabato, poco dopo le 6. La giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si trovava nell'abitazione della 46enne dopo aver trascorso una serata alla presenza anche della figlia ventenne. La ragazza, sentendo dei rumori sospetti, si sarebbe barricata in camera, per poi chiamare l'amica, che nel frattempo si trovava in viaggio col padre in direzione Milano. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato Ilenia in una pozza di sangue.

Il corpo si trovava in una stanza, a quanto pare la cucina, collegata ad uno sgabuzzino che conduce all’esterno della complesso abitativo di via Corbara. L'abitazione è stata posta sotto sequestro. Gli agenti della Polizia Scientifica hanno lavorato fino al tardo pomeriggio di sabato per la ricerca delle elementi utii alle indagini. Sono state repertate tracce organiche, ma nelle mani degli inquirenti sarebbe finito un coltello da cucina, forse l'arma del delitto. Sequestrato anche il telefonino della vittima.

Sul posto è giunto anche il medico legale per inquadrare l'ora del decesso, attorno alle 6. Il cadavere presentava una vistosa ferita all'altezza del collo. Altre risposte sono attese dall'autopsia. Che chiarirà anche se la 46enne abbia avuto o meno una collutazione con l'aggressore.

