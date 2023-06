Il sicario era il braccio "lucido" e "crudele", il marito la mente omicida: la conferma del doppio ergastolo per la morte di Ilenia Fabbri

La Corte d'Appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del processo a Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, il primo ex marito e inquadrato quale mandante dell'omicidio della moglie Ilenia Fabbri - 46enne uccisa il 6 febbraio 2021 nel suo appartamento di via Corbara a Faenza -, il secondo sicario reo confesso, condannati nuovamente all'ergastolo. Conferma integrale eccezion fatta per la concessione delle attenuanti generiche per il sicario, poiché "la sua confessione è stata immediata, reiterata e dettagliata, e soprattutto non interessata e minimizzante, perché ha evidenziato non solo la premeditazione e i precedenti tentativi (di uccidere la donna, ndr) non riusciti, ma anche particolari raccapriccianti dell'esecuzione, con i quali l'imputato ha mostrato spontaneamente sia la caparbietà del suo intento omicidiario connesso a ragioni di puro profitto economico, sia la crudeltà del suo agire pur di raggiungere lo scopo di togliere la vita a una donna che si difendeva all'interno della sua casa". Inoltre la confessione "ha senza ombra di dubbio agevolato il giudizio di responsabilità del coimputato, fornendo un importantissimo contributo all'accertamento della verità".

Rigettata la richiesta di perizia psichiatrica per Barbieri: "Era pienamente capace di intendere e di volere"

È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza dello scorso 5 aprile, con la quale la Corte d'Appello ha appunto confermato l'ergastolo per entrambi gli imputati. La Corte ha rigettato la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dai legali di Barbieri, asserendo che "mai alcun medico (e tantomeno un consulente di parte) che ha avuto in cura il Barbieri ha riscontrato qualsivoglia indice di un disturbo psichico suscettibile di incidere sulla capacità di intendere e di volere", ma al contrario si evidenzia "un soggetto che abusa di droga ma lucido, perfettamente orientato nel tempo e nello spazio, senza alcuna alterazione del pensiero e della senso-percezione".

Vi è agli atti, secondo la Corte felsinea, "la prova positiva, emersa dal suo stesso reiterato e dettagliatissimo racconto riscontrato da numerosissimi elementi oggettivi, che Barbieri ha per lungo tempo lucidamente e premeditatamente organizzato e realizzato, su richiesta e insieme a Nanni, non solo l'omicidio commesso il 6 febbraio 2021, ma anche posto in essere in precedenza ben due tentativi di omicidio ai danni della stessa, non riusciti per cause indipendenti dalla sua volontà". Il sicario sarebbe dunque stato "pienamente consapevole di poter commettere l'omicidio che Nanni gli aveva proposto per la somma di 40mila euro (20mila euro più un'auto usata di pari valore, ndr)". Anche il contesto di violenza domestica nel quale è cresciuto "non indica minimamente qualsivoglia disturbo di personalità di tale consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla sua capacità di intendere e di volere in ordine all'omicidio premeditato commesso a 53 anni". Appare assodato, insomma, che Barbieri al momento del delitto era "pienamente capace di intendere e di volere".

Il ruolo dell'ex marito: "Ideatore, organizzatore e mandante dell'omicidio"

Per quanto riguarda invece Nanni, per i giudici bolognesi l'uomo avrebbe assoldato Barbieri proprio per uccidere la ex moglie (e non solo per spaventarla, come da lui riferito più volte durante il processo), poiché "la disponibilità di Barbieri a uccidere donne che danno "fastidio" ai mariti o ai conviventi è emersa pacificamente dalla stessa ammissione del Barbieri, che ha confessato di avere ucciso la vittima in cambio di 40mila euro, e pertanto la sua caratura criminale è chiarissima e inequivocabile". Quindi sull'incarico "non può non evidenziarsi l'assoluta inverosimiglianza e incredibilità della tesi di Nanni, rispetto a quella fornita da Barbieri", poiché per spaventare Ilenia "non vi era necessità alcuna di ingaggiare a pagamento un criminale particolarmente efferato", potendo Nanni "spaventare o far spaventare la donna in tantissimi e innumerevoli modi".

Inoltre la vittima era da tempo già stata spaventata da Nanni, che nei suoi confronti aveva già commesso i delitti di lesioni dolose e minacce il 17 ottobre 2017. Perché Ilenia "pur consapevole dei rischi ai quali andava incontro e nonostante le chiare intenzioni espresse dal padre di sua figlia (le minacce di morte riportate da innumerevoli testimoni durante le udienze, ndr) e il timore che l'attanagliava per la propria incolumità, non aveva alcuna intenzione di desistere dal reclamare i propri diritti di madre, donna e lavoratrice e, dunque, per Nanni, come evidenziato da Barbieri, l'unico modo per fermarla era ucciderla". Il tutto senza mai preoccuparsi della giovane figlia dei due, Arianna, "che avrebbe dovuto vivere il resto della sua vita con il dolore incommensurabile della perdita della mamma massacrata nella loro abitazione senza sapere che ad ucciderla era stato anche il padre, il quale appositamente quella mattina l'aveva portata a Milano" con la scusa di ritirare un'auto usata.

Inoltre anche il movente dell'omicidio riferito da Barbieri appare "manifestamente logico e coerente": Nanni voleva eliminare la moglie per ragioni economico/patrimoniali, e Barbieri si è incaricato di eseguire tale compito per incassare il compenso pattuito. In conclusione, "non vi è dubbio alcuno in ordine alla colpevolezza di Nanni in ordine all'omicidio della madre di sua figlia, del quale è stato l'ideatore, l'organizzatore e il mandante".