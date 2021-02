Omicidio di Ilenia Fabbri, la fidanzata dell'ex marito: "Non gli ho chiesto niente, perchè so che è innocente" - VIDEO

"Non gli ho chiesto niente, perchè so che è innocente". E' convinta dell'innocenza del compagno la fidanzata di Claudio Nanni, attualmente unico indagato per l'omicidio della ex moglie Ilenia Fabbri, la 46enne trovata morta in una pozza di sangue sabato 6 febbraio. Il programma Mediaset Pomeriggio Cinque ha intervistato la nuova compagna di Nanni, che non ha dubbi sull'estraneità ai fatti dell'uomo.

"E' una persona stupenda, è una persona generosa, bellissima, che se hai bisogno lui c'è - ha detto la donna alle telecamere descrivendo il compagno - E' una persona che la sera quando torni a casa ti lascia le pantofole preparate, il pigiama, la cena pronta, tutto apparecchiato. Quando hai bisogno e tu lo chiami lui è preoccupato di come stai. Una volta ho lasciato la mia bicicletta nella sua officina perchè sono andata a lavorare in macchina: quando sono tornata al pomeriggio mi ha detto "Ti ho oleato tutta la catena perchè era arrugginita". Io in tutta la mia vita non ho mai trovato una persona che mi facesse queste cose. A me sembra un sogno, è una persona che prima di pensare a se stesso pensa agli altri. Lui in questo momento è preoccupato di come sta Arianna (la figlia, ndr), di cose gli è successo, di come fare, perchè sa benissimo che ci saranno anni e anni prima che questa cosa ad Arianna passi leggermente. E lui è devastato da questa cosa. Io non gli ho mai chiesto niente, perchè da quando è uscita la notizia io sapevo che Claudio era innocente, assolutamente innocente. Può aver commissionato questo delitto come stanno dicendo? No, è una persona che non sarebbe neanche in grado di pensarlo".

Lo stesso programma ha intervistato anche un amico di Ilenia e del nuovo fidanzato della donna: "Ci piacerebbe trovarlo anche a noi (il killer, ndr), anche perchè la conoscevamo bene ed era una bravissima ragazza - ha raccontato l'uomo parlando dei due amici - Era una coppia felicissima, sorridenti come due bambini, due ragazzini. Lei ha sempre avuto questa paura di essere rincorsa. Sicuramente sapeva che c'erano cose dietro per cui dover preoccuparsi. Lui che ha perso il padre e il fratello nell'arco di pochi mesi adesso ha perso anche la compagna...".