Omicidio di Ilenia Fabbri, l'ex marito indagato: "Non sono stato io" - VIDEO

"Io non sono stato": così a Pomeriggio Cinque Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia Fabbri, lla 46enne trovata morta in una pozza di sangue sabato 6 febbraio nella sua casa in via Corbara a Faenza. L'uomo, accusato di omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota, ha risposto alle domande dell'inviata del programma di Canale 5 chiedendo di essere lasciato in pace. "Ne abbiamo già parlato, basta. Non abbiamo più niente da dire", ha detto Nanni mentre passeggiava vicino a casa insieme alla figlia Arianna. La ragazza è convinta dell'innocenza del proprio padre, tanto da aver scritto una lettera per sfogare il suo dolore e la sua rabbia e per difendere suo babbo.