Omicidio al chiosco, per la morte di Leonardo Politi condannata la compagna a 21 anni

21 anni. Questa la pena che dovrà scontare Maila Conti, la 52enne accusata di omicidio volontario per aver colpito con una coltellata, il 16 agosto 2019, il compagno 61enne Leonardo Politi al culmine di una lite all’interno della piadineria che la coppia gestiva a Lido Adriano. La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio di lunedì in Tribunale a Ravenna, con la Corte d'Assise che ha confermato l'imputazione di omicidio volontario e ha riconosciuto le attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti. Il pm Antonio Bartolozzi aveva chiesto 22 anni per la donna, difesa dagli avvocati Wally Salvagnini e Carlo Benini, mentre le tre figlie dell'uomo si sono costituite parte civile con l'avvocato Luigi Salice. Il legale si era associato alle richieste del pm e avanzato le richieste risarcitorie per le tre figlie (due maggiorenni e una minorenne legalmente rappresentata dalla mamma, l’ex moglie di Politi).

Nella requisitoria il pm aveva confermato l'accusa di omicidio volontario negando la legittima difesa, sostenendo che l'intenzione della donna fosse quella di uccidere e sottolineando "l'indole aggressiva di Conti". Aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza dell'aggravante dell'omicidio in cui vi è una relazione affettiva, per la confessione resa dalla donna e la collaborazione con le forze dell’ordine appena dopo il fatto. La difesa di Maila, invece, nell'arringa aveva ripercorso tutta la relazione tra i due iniziata nel 2015. Salvagnini e Benini avevano richiamato tutti gli episodi in cui la donna "sarebbe stata vittima della furia di Politi" e che lei "non aveva denunciato per paura e per la speranza che potesse cambiare". Gli avvocati della donna avevano rigettato l'accusa di omicidio volontario: "Siamo di fronte ad un caso di legittima difesa dall'esito nefasto, quello che si può quindi contestare a Maila è l'eccesso colposo di legittima difesa. Si cerca di far passare come violenta una donna che rimane in vita dopo anni di botte". In aula Conti aveva reso spontanee dichiarazioni: "Non volevo ucciderlo, ho temuto per la mia vita". Lecito immaginare, dunque, che Conti presenterà ricorso in appello.

