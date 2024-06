Omicidio Molducci, la difesa: "Stefano messo in prima pagina come Totò Riina, ma è innocente"

Il processo per la morte di Danilo Molducci, il medico di Campiano deceduto a 67 anni il 28 maggio del 2021, non si sarebbe dovuto neanche fare. Ne è convinta la difesa dei due imputati per omicidio, il figlio Stefano Molducci - per il quale l'accusa ha chiesto invece l'ergastolo - e la badante Elena Vasi Susma, per la quale il pubblico ministero ha già chiesto l'assoluzione.

La difesa della badante: "L'accusa ha voluto salvare il processo, ma sono tutti innocenti"

L'avvocato della donna, Antonio Giacomini, nella sua requisitoria sottolinea come secondo lui "non sia emerso nulla di nuovo rispetto alle indagini preliminari". Per il legale "il pm ha voluto salvare il senso di questo processo, utilizzando solo ciò che rafforza la sua ipotesi accusatoria e tralasciando tutto il resto, prendendo quello che gli faceva comodo ed evitando ciò che avrebbe potuto invece portare a una richiesta di assoluzione anche di Stefano".

Giacomini tenta di smontare i punti dell'accusa partendo dalla richiesta di autopsia sul corpo del padre fatta dal figlio: "Stefano era preoccupato per via delle ricette false - ribadisce la difesa - visto che il padre aveva ingaggiato un avvocato e un investigatore privato". I soldi prelevati dopo la morte del padre? "Chiaro: Stefano temeva il sequestro". Le medicine? "Non ci sono prove del fatto che Stefano abbia dato medicinali al padre, nè di un sovraddosaggio". E l'avvocato solleva dubbi anche sulla consulente dell'accusa, "non c'era possibilità di verificare il livello di amlodipina, per cui resta solo la possibilità di morte naturale". E in ogni caso "Molducci abusava di tutto, non solo di benzodiazepine". Per condannare all'ergastolo, fa notare Giacomini, "serve una certezza al di là di ogni ragionevole dubbio: qui non c'è un ragionevole dubbio, ma tutte le condotte sono giustificate da ciò che è agli atti".

Per quanto riguarda la sua cliente, per la quale chiede l'assoluzione, "la badante ha fatto ciò che andava fatto - rimarca -: si è fidata del suo datore di lavoro che le chiedeva di compilare le ricette a suo nome e andarle a ritirare, in assoluta buona fede. E comunque - fa notare - i farmacisti hanno continuato a venderle quei farmaci fino a poco prima della morte di Molducci: perché?". Inoltre la mattina in cui Molducci muore c'era già un'ambulanza prenotata per le 11 per un trasporto in ospedale: eppure "lei anticipa la chiamata quando vede che l'uomo sta male, per cui contro la sua innocenza non c'è assolutamente nessuna prova".

La difesa di Stefano: "L'ipotesi dell'accusa non sta in piedi"

Anche per l'avvocatessa del figlio, Claudia Battaglia, l'impianto accusatorio era già dall'inizio "molto debole, il mio cliente è stato messo in prima pagina a processo come se fosse Totò Riina. Il ragionamento del pm - dice - sull'ipotetico avvelenamento è estremamente fantasioso. Non c'è modo di definire la concentrazione di benzodiazepine e amlodipina come tossica". Per la difesa, sulla morte di Molducci avrebbe potuto influire "un quadro morboso pre-esistente (le pregresse patologie di Molducci, ndr) o poteva esserci un quadro infettivo sottostante, dal momento che era stata rilevata una infiammazione". Ma sulla morte non c'è dubbio: "Molducci era affetto da numerose patologie, la morte è stata naturale e non ci sono prove per supporre altro. L'ipotesi del pm non sta in piedi".

È vero, Stefano "scrive messaggi di dubbio raziocinio e litiga con la compagna, ma questo non fa di lui un assassino". E "non può meravigliare l'aiuto offerto da Stefano alla badante (il pagamento delle spese legali, ndr) che accudiva suo padre da tempo, perché Stefano aiuta spesso gli altri". Per quanto riguarda il movente, il denaro, "lo aveva affidato lui al figlio, che come trader faceva un lavoro molto impegnativo. Stefano ha anche collaborato con l'avvocato del padre girandogli la documentazione richiesta sui loro conti correnti: perché farsi un autogol del genere se fosse colpevole?". E sulla premeditazione "perché si sarebbe occupato così tanto di lui negli anni, se poi avesse avuto intenzione di ucciderlo? Se ci fosse premeditazione avrebbe iniziato a prelevare soldi già da tempo e a nasconderseli sotto al materasso, non c'era bisogno di ucciderlo, quei soldi erano già intestati a lui: non era disperato, come dice l'accusa".

"La pistola fumante è venuta meno"

Capitolo farmaci: Molducci, fa notare l'avvocatessa, "spendeva 5000 euro di medicine al mese, pagava anche quelle che avrebbe potuto non pagare, forse proprio per prescriversene quante voleva. Ma era lucido, aveva un livello di assuefazione da questi medicinali tale da rimanere vigile e collaborante". L'amlodipina in casa non è stata trovata? No, per la difesa "non possiamo dirlo perché non è mai stata cercata in mezzo alle centinaia di scatole di farmaci che c'erano in casa di Molducci".

In sintesi, conclude, "per giustificare un ergastolo ci vogliono fior fior di prove, e qui non c'è un ragionevole dubbio, ma una ragionevole, anzi, una sicura certezza che Molducci non è morto per un sovraddosaggio di amlodipina combinata con le benzodiazepine ipoteticamente somministrate dal figlio. I dati ci dicono invece che non c'è correlazione tra i farmaci presenti nel corpo di Molducci e la morte dello stesso. La pistola fumante è venuta meno". Per questo la legale chiede l'assoluzione anche del suo cliente.

Stefano: "Non ero disperato. L'amlodipina? È ancora in casa di mio padre"

Dopo le requisitorie sono intervenuti molto brevemente i due imputati. Stefano, sul tema farmaci, ha voluto precisare come sulla scrivania di suo padre "ci sia ancora attualmente dell'amlodipina, quindi non è mai stata cercata durante le perquisizioni". Ha ribadito di aver iniziato a prelevare soldi - ma solo dopo la morte del padre - quando ha scoperto di essere indagato perché temeva "un sequestro". Infine ha precisato alcune cose sugli investimenti di denaro che gestiva: "Non è vero che ero disperato: se mio padre mi avesse intentato una causa e l'avesse vinta, sarei stato economicamente in grado di ridargli tutti i soldi e mi sarebbero comunque rimasti circa 700mila euro".

La badante ha invece ribadito di sentirsi "innocente, non facevo male al dottor Molducci, perché lo avrei aiutato a guarire dal Covid per fargli poi male dopo un po' di tempo? Con lui mi trovavo bene, non avevo motivo per fargli del male". La sentenza è attesa per il pomeriggio.