Uccide la moglie e si getta dal balcone ferendosi gravemente

Dramma nella tarda mattina di giovedì nella periferia nord di Ravenna. Secondo le prime informazioni, intorno alle 13 un uomo avrebbe ucciso la moglie, per poi tentare di togliersi la vita gettandosi dal balcone. E' quanto successo in un condominio di via Gardella, al civico 113, in zona via Zalamella. Le persone coinvolte sono una coppia di anziani. Sul posto si sono portati i carabinieri e i soccorritori del 118. L'uomo è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Subito sono state avviate le prime indagini sull'episodio. (Foto Massimo Argnani)

