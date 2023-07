Notti tropicali e temperature massime di 40 gradi: cosa ci aspetta la prossima settimana

Sarà un’ondata di caldo molto severa quella attesa in Romagna la prossima settimana. Lo conferma Roberto Gentilini, rappresentante dell’osservatorio meteorologico Torricelli di Faenza. “L’ondata è collegata all’anticiclone africano, che veicolerà aria sahariana verso metà della prossima settimana - spiega Gentilini -. L’apice sarà tra lunedì e mercoledì. In città a Faenza e anche a Forlì-Cesena potremmo raggiungere temperature massime comprese tra 39 e 40 gradi”.

Già da domenica “le temperature si attesteranno tra i 37° e 38°, lunedì poi è previsto il sensibile aumento con possibili attenuazioni verso giovedì e venerdì, ma dipenderà dal vento caldo da sud-est”. Per il prossimo weekend divergenze modellistiche lasciano in sospeso le proiezioni anche se “il rischio di prolungamento dell’ondata di caldo è concreto”, rileva Gentilini.

“La caratteristica di questo anticiclone è che determina temperature elevate anche nelle minime. Si prevedono notti tropicali da 22-24 gradi. A questa ondata sarà necessario prestare attenzione perchè sarà più pesante di quella già passata tra domenica e mercoledì scorso. Farà molto caldo anche in quota. L’ondata quindi è severa e gli indici parlano di evento raro se non eccezionale”.

Storicamente infatti, e in particolare prima del 2007 “a Faenza non sono mai stati raggiunti 40 gradi. Dal 2007 invece sono state 6 le volte in cui si è toccato quota 40”. La temperatura più alta mai registrata in città risale al 3 agosto 2017 quando i termometri fecero registrare 40,6 gradi. Lo scorso anno invece era il 23 luglio quando si arrivò a 40,5 gradi. “L’invasione dell’anticiclone una volta era rara - sottolinea il rappresentante dell’osservatorio meteorologico -, oggi invece è predominante”. Un quadro più mitigato è invece previsto verso la fine del mese.