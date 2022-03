Online il web form per candidarsi a offrire aiuto al popolo ucraino

È online, scaricabile dalla home page del sito del Comune, il web form attraverso il quale cittadini, associazioni e professionisti possono comunicare la propria disponibilità a fornire aiuti al popolo ucraino (link diretto https://bit.ly/aiuti-popolo-ucraino-ra, per altre informazioni 329.7714134)

La creazione del web form era stata annunciata mercoledì, al termine della prima riunione del tavolo tecnico politico costituito per volontà del sindaco Michele de Pascale e composto dagli assessorati e dai servizi maggiormente coinvolti dai diversi aspetti relativi alla crisi ucraina.

Si ricorda che al momento non sono richiesti generi alimentari, vestiario, giocattoli e/o altro non indicato nel form e, per chi volesse fare una donazione in denaro, che il Comune di Ravenna invita ad aderire alla raccolta fondi promossa dalla Regione Emilia - Romagna. Chiunque potrà versare – indicando con chiarezza la causale “EMERGENZA UCRAINA” - al seguente Iban: IT69G0200802435000104428964, dall’estero codice Bic Swift UNCRITM1BA2. Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.