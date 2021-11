Open day all'Istituto tecnico Oriani di Faenza nel segno dell’eccellenza

È tempo di open day per il prossimo anno scolastico 2022/23, per consentire agli studenti chiamati a giugno a sostenere gli esami di terza media di poter indirizzare la migliore scelta formativa. La pandemia non ha fermato un momento l’Istituto Tecnico Oriani di Faenza, quest’anno ancora una volta riconosciuta dalla Fondazione Agnelli una eccellenza nella preparazione agli studi universitari. Infatti lo studio "Eduscopio" ha pubblicato pochi giorni fa i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. E l’Oriani si piazza ai vertici della classifica provinciale per la qualità dell’offerta formativa nella preparazione agli studi universitari e nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Quest’anno l’Oriani promuove il suo open day in presenza all’insegna della sicurezza e della praticità ma anche di alcune novità organizzative. La data è fissata per sabato 27 novembre: dalle ore 14,30 sarà la volta del settore tecnologico, consentendo di conoscere gli indirizzi di Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT, ovvero gli ex Geometri) e quello di Grafica e Comunicazione; mentre alle ore 15,30 seguirà il settore economico, distinto in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), con due articolazioni specifiche, Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA) e nell’indirizzo Turismo. Sarà possibile avvicinarsi non solo all’offerta formativa dell’istituto, che verrà illustrata in aula magna dal Dirigente scolastico Fabio Gramellini, insieme ai numerosi studenti volontari dei vari indirizzi e ai loro docenti, diretti dal referente per l’orientamento Luca Bandini, pronti ad accogliere le future matricole e le famiglie con un ricco ventaglio di saggi laboratoriali, ma anche alle aule luminose e ai corridoi spaziosi nonché ai laboratori e alle palestre attrezzati per garantire nel corso dei cinque anni di studio un’adeguata acquisizione delle competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e, allo stesso tempo, per accedere all’università nel caso si voglia continuare gli studi dopo il diploma.

Sono attivi, inoltre, gli appuntamenti settimanali di ‘Oriani for Future’, sei puntate con una breve presentazione di ogni indirizzo da parte di chi sta vivendo questa esperienza formativa o l’ha già vissuta, che a partire dal 20 novembre offriranno una full immersion nel mondo della scuola e una panoramica completa relativa ai vari indirizzi di studio. Si potrà conoscere così l’ampia offerta formativa attraverso l’illustrazione di progetti internazionali, progetti d’istituto legati al territorio, corsi di formazione, gare e concorsi per la valorizzazione delle eccellenze, iniziative inerenti al tema dell’inclusione e della disabilità, quest’ultima caratteristica distintiva dell’Istituto, nel quadro di attività personalizzate e professionalizzanti.

Inoltre dal 29 novembre sarà possibile prenotare sul nostro sito web un incontro pomeridiano infrasettimanale con un docente che accompagnerà la famiglia in un tour della scuola. Chi vorrà conoscere l’Oriani potrà dunque collegarsi anche alle pagine social, Facebook e Instagram, della scuola per la presentazione degli indirizzi di studio o anche al sito dell'istituto. Prossimo appuntamento è fissato per sabato 11 dicembre alle ore 14,30 con il settore economico, mentre alle ore 15,30 con quello tecnologico.