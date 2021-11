Open day alla scuola materna: "Ci serve un po' di visibilità per evitare il taglio di una sezione"

Per evitare il taglio di una sezione, alla scuola materna serve un po' di visibilità. E' per questo che venerdì, dalle 18 alle 19, la scuola dell'infanzia Buon Pastore in via Canalazzo, che fa parte dell'Istituto comprensivo San Pier Damiano, svolgerà un open day virtuale per presentare ai genitori interessati i serivizi della struttura educativa. Sarà il primo di tre appuntamenti (i due successivi saranno in presenza il 16 dicembre e il 20 gennaio) per racconta i pregi di questa piccola scuola vicino al centro della città.

Un appuntamento molto importante per la scuola Buon Pastore che, attualmente, ha pochi alunni iscritti e nel prossimo anno, come ci riferisce la mamma di uno degli scolari, "rischia la chiusura oppure la riduzione a una sola sezione (al momento ce ne sono due)". Come ci spiega Paola Missiroli, coordinatrice della scuola dell'infanzia, allo stato attuale ci sono 15 bambini iscritti per sezione, un numero al limite. E considerando che alcuni di quei bambini il prossimo anno passerà alle elementari, la scuola materna dovrà assolutamente trovare nuovi alunni per evitare tagli.

"La nostra scuola possiede una magnifica area verde. Si potrebbe dire che siamo un'oasi verde in città - sottolinea la coordinatrice ricordando anche il progetto avviato con l'Assessorato all'Ambiente relativamente al giardino della struttura - il problema è che siamo poco in vista, non siamo in una strada di passaggio. Questo per molti aspetti è un bene, ma ci dà poca visibilità". Ecco dunque l'importanza di questi open day che, daranno alla scuola la possibilità di farsi conoscere a nuovi genitori, evitare la chiusura di una sezione e, di conseguenza, di ritrovarsi al prossimo anno con una sezione 'sovraffollata'.