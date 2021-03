Scuole dell'infanzia, un open day virtuale per conoscere la sezione nido

Un'occasione per conoscere online la futura scuola dei propri figli. Giovedì 25 marzo 2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 si svolge l'Open Day virtuale per le iscrizioni all'a.s. 2021/2022 alla sezione nido (12-36 mesi) del Polo d'Infanzia Paritario Parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta” di San Pietro in Vincoli.

Per chi intende partecipare è possibile: chiamare al 3282928671 dal lunedì al venerdì; scrivere a matparrspv@gmail.com; compilare il form sul link https://forms.gle/iDu9A7NnvRASmMCq8