Open day in presenza per le scuole dell'infanzia: al via le iscrizioni

In vista dell’apertura del bando per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2023/24, le famiglie potranno fare delle visite di orientamento nelle scuole nei giorni 11, 12, 13 gennaio, dalle 17 alle 19.

Nello specifico mercoledì 11 gennaio sarà possibile visitare le scuole G&A Monti, I folletti (Mezzano), Il gabbiano, Il grillo parlante (Savarna), Il pettirosso (Porto Fuori), L’airone (Fosso Ghiaia) e Mani Fiorite. Giovedì 12 gennaio sarà la volta delle scuole Dario Missiroli (Piangipane), Felici insieme, Garibaldi, Il veliero (Porto Corsini), Le ali e Mario Pasi. Infine venerdì 13 sarà possibile visitare le sedi delle scuole Freccia Azzurra, I delfini (Punta Marina), Peter Pan (Ponte Nuovo), Polo lama sud, Sergio Fusconi (Borgo Montone) e Villa dell’albero (Madonna dell’Albero).

L’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 si potrà effettuare esclusivamente online dopo le festività natalizie. Alla pagina https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universita/scuola/ saranno pubblicati bando e modalità operative. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Coordinamento pedagogico: 0544.485413 – 482436.