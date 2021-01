Open Day su appuntamento al polo d'infanzia “Madre Teresa di Calcutta”

Il Polo d'Infanzia Paritario Parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta” di San Pietro in Vincoli apre le porte a bambini e genitori. Sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si svolge infatti il 1° Open Day per le iscrizioni all'a.s. 2021/2022 alla sezione nido (12-36 mesi) e alla scuola dell’infanzia (3-6 anni).

Vista la particolare situazione sanitaria, sarà possibile visitare la scuola in presenza e in totale sicurezza, ma solo su appuntamento. La visita si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di prevenzione sanitaria. Per fissare l'appuntamento è sufficiente contattare la segreteria del polo scolastico.

Tutto il personale sarà presente e disponibile per guidare i genitori dei bambini alla scoperta della scuola, fornendo tutte le informazioni necessarie e rispondendo alle domande.