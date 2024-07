Sanità, a Ravenna un open day vaccinale contro tetano e Papilloma virus

Si terrà lunedì 15 luglio dalle ore 14.00 alle 17.00 al CMP in via Fiume Montone Abbandonato, 134 a Ravenna l’open day vaccinale promosso dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica con sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero contro tetano e Papilloma virus.

Vaccinazione contro il tetano

Essere protetti contro il tetano è particolarmente importante, soprattutto con l’arrivo della stagione calda, quando cresce la voglia di stare all’aria aperta e aumenta il rischio di piccole ferite anche banali, come la puntura di una spina di rosa, un graffio o una scheggia nel piede, che possono essere la porta di accesso delle spore del batterio che causa il tetano. La vaccinazione è il modo più efficace e sicuro di prevenire questa malattia, pericolosa e troppe volte sottovalutata. La vaccinazione è gratuita ed è rivolta, in particolare, a chi mai è stato vaccinato contro il tetano o a chi non fa richiami da più di dieci anni. Verrà offerto il vaccino combinato Difterite–Tetano, oppure Difterite-Tetano-Pertosse, per proteggersi anche verso queste malattie, così come raccomandato dai Piani Vaccinali nazionale e regionale.

Vaccinazione contro Papilloma virus

La vaccinazione sarà disponibile per ragazze tra i 18 e i 26 anni mai vaccinate in precedenza. Prevenire le infezioni da Papilloma virus-HPV è importante perché sono associate allo sviluppo di tumori. La vaccinazione viene offerta attivamente ai maschi e alle femmine al compimento dell’11° anno di vita. Per le ragazze la vaccinazione rimane gratuita fino al compimento del 26° anno di età, ma la vaccinazione è tanto più efficace quanto più precocemente eseguita. Per accedere alla vaccinazione, in altri giorni e orari, è sempre possibile prenotare tramite Cup e CupTel al numero 800002255. Si ricorda che lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico.