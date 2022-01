Open day vaccinale del 1 gennaio: Ravenna segna il record di dosi somministrate

La campagna vaccinale non si ferma: nessuno stop nei giorni festivi e, il primo gennaio, in tutta la Romagna c'è stato l'open day che ha richiamato centinaia di persone negli hub allestiti dall'Ausl. Un ottimo riscontro, anche se non sono mancati i malumori per le lunghe file, con la provincia di Ravenna che ha fatto segnare il record di accessi: 2026 le vaccinazioni eseguite. Buoni i risultati anche per Cesena, con 1454 dosi, e Forlì con 944. Fanalino di coda la provincia di Rimini che, con appena 935 dosi, di fatto ha registrato la meno della metà degli accessi rispetto alle altre province romagnole.