Open day vaccinale: esauriti in poche ore i 2mila posti disponibili per gli over18

Sono esauriti nel giro di pochissimo i posti disponibili per l'"open day" serale di vaccini contro il Covid-19 organizzato per giovedì e venerdì e riservato agli over 18. L'Ausl Romagna mercoledì pomeriggio aveva riaperto le prenotazioni per le vaccinazioni poichè erano disponibili ancora circa 2mila dosi di Pfizer. Tantissimi ravennati hanno cercato di approfittare dell'occasione, ma in poco tempo i posti disponibili sono andati esauriti. Le sedute vaccinali serali partiranno in tutte le sedi alle 19,30.

Sempre mercoledì sono partite le prenotazioni per la fascia di età 35-39, con oltre 2000 ravennati che hanno sposato la causa. Bisogna considerare poi come in questa fascia di età rientrino molte persone che hanno già potuto vaccinarsi o prenotare la somministrazione per altri motivi, dal personale sanitario a quello scolastico, fino alle persone fragili che rientrano nella cosiddetta categoria 4.

Si tratta della seconda fascia di età under 40 a fissare l’appuntamento della vaccinazione contro il Coronavirus: la prima sono stati i 12-19enni (i 12 anni devono essere compiuti), per cui le agende si sono aperte lunedì, e la prossima saranno i 30-34 anni, per i quali le prenotazioni partiranno venerdì. Si proseguirà quindi in ordine anagrafico, in maniera scaglionata con finestre distanziate di due o tre giorni: lunedì 14 giugno toccherà ai 25-29enni e mercoledì 16 alla fascia 20-24. Una tabella di marcia che permetterà, per il 18 di giugno, la prenotazione a tutta la popolazione residente. E in ogni caso la possibilità di fissare l’appuntamento per la vaccinazione resta sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino.

Le modalità di prenotazione per gli under 40

Per tutti gli under 40 sono a disposizione i consueti canali di prenotazione: di persona nei Cup o nelle farmacie con prenotazioni Cup, via web attraverso Fascicolo sanitario elettronico, AppER Salute e Cupweb, telefonicamente ai numeri predisposti dalle singole Aziende sanitarie. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici - nome, cognome, data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale. Per i minorenni sono i genitori, o chi ne fa le veci, a dover effettuare la prenotazione: sarà sufficiente comunicare i dati o il codice fiscale sia dell’adulto richiedente che del minore vaccinando. Tutte le informazioni aggiornate sono a disposizione sul sito regionale https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.