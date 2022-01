Fuoriuscita di materiale pericoloso da una cisterna: 4 operai intossicati in ospedale

Momenti di apprensione mercoledì mattina in un'azienda di via del Marchesato a Marina di Ravenna. Intorno alle 11, per cause ancora in corso d'accertamento, all'interno di una cisterna si è verificata la fuoriuscita di un materiale che ha provocato un'intossicazione a 4 operai che in quel momento stavano lavorando in quella zona.

Si è attivato subito il protocollo d'emergenza e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con una squadra e il camion di supporto, insieme al personale del 118 con due ambulanze e auto medica. I 4 lavoratori, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, sono stati trasferiti all'ospedale di Ravenna con codici di bassa e media gravità per i controlli del caso. Sul posto anche il personale Arpae, la Medicina del lavoro e i Carabinieri di Ravenna per i rilievi del caso.