Tragico infortunio sul lavoro: muore operaio di 26 anni

Drammatico infortunio sul lavoro nella serata di giovedì a Cervia. Intorno alle 20 un operaio di 26 anni stava lavorando nel piazzale della stazione di trasferimento dei rifiuti di Hera, quando per cause ancora in corso d'accertamento è stato colpito violentemente da un mezzo in movimentazione.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno stabilizzato il ragazzo sul posto e lo hanno trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni disperate. Il giovane, purtroppo, è deceduto nel nosocomio cesenate. Il ragazzo, riferiscono da Hera, era dipendente di una ditta esterna. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, che venerdì mattina hanno continuato le indagini.

Foto Massimo Argnani