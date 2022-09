Mentre lavora precipita nella stiva della nave: operaio grave in ospedale

Grave incidente sul lavoro al porto San Vitale di Ravenna attorno alle 10.45. Dalle prime informazioni parte che un uomo, un operaio di 56 anni che stava lavorando su di una nave ormeggiata in banchina nei pressi della Sapir, sia precipitato dentro la stiva ferendosi gravemente. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco e i soccorsi del 118, che hanno trasportato il lavoratore, rimasto cosciente, all'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia di Stato.