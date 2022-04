Travolto da un'auto mentre lavora in autostrada: muore un operaio

Tragico incidente venerdì pomeriggio lungo l'A14 bis, dove un uomo ha perso la vita. Attorno alle 16 un operaio, un 41enne rumeno, stava facendo dei lavori di manutenzione stradale sull'autostrada nella corsia nord, a un centinaio di metri di distanza dall'area di servizio Sant'Eufemia, quando all'improvviso è stato travolto da una Mitsubishi condotta da un ravennate di circa 35 anni.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica ma, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per l'operaio investito non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Sul posto anche la Polizia stradale di Ravenna per le indagini del caso e il personale di Autostrade per l'Italia.