Operatore positivo al Covid in casa di riposo: tampone a tutti gli anziani

Il Covid si è intrufolato anche nella casa residenza anziani San Rocco di Fusignano. Nei giorni scorsi, infatti, è risultato positivo al Coronavirus un operatore della cra nell'ambito delle ordinarie attività di screening. Sono quindi stati immediatamente effettuati i tamponi agli ospiti della struttura, che fortunatamente sono risultati tutti negativi.

"Sono state predisposte comunque tutte le attenzioni integrative del caso e tra una decina di giorni verrà effettuato un secondo screening complessivo - spiega il sindaco Nicola Pasi - E' una struttura in cui il livello di attenzione è ordinariamente molto alto, ma riuscire a intercettare per tempo i potenziali contagi è in questi casi importantissimo. Attendiamo fiduciosi i prossimi monitoraggi. Alla casa di riposo Giovannardi Vecchi invece giovedì sono stati vaccinati tutti gli ospiti e buona parte degli operatori. E' una notizia molto importante".