Operatori sportivi per disabilità e non solo: lezioni "extra" anche per i non corsisti

Il corso indetto dal comitato territoriale Csi Ravenna-Lugo per Operatori sportivi per la disabilità, iniziato il 17 gennaio scorso e articolato in dodici lezioni fino al 4 aprile, e rivolto ad educatori professionali e ad allenatori/istruttori sportivi, si sdoppia. Visto il pieno di adesioni e le richieste arrivate in tal senso, il comitato di via Guidarelli ha deciso di estendere quattro lezioni dell’attuale corso anche ai non corsisti, considerandole valide come aggiornamento delle qualifiche Csi.

Le lezioni “extra” sono calendarizzate per quattro martedì consecutivi a partire dal 14 marzo, sono tutte online, dalle 20.25 alle 22.45, e prevedono un numero massimo di 50 partecipanti. A eccezione della prima lezione, che è gratuita ed è valida per l’aggiornamento della qualifica da Osd, tutte le altre hanno una quota di partecipazione di 8 euro e sono valide per l’aggiornamento di tutte le qualifiche.

Si comincia, dunque, martedì 14 marzo con la lezione dal titolo “Lavoro di rete: le esperienze in campo”. Questa lezione è parte integrante del corso per Operatore sportivo per la disabilità ed è valido per l’aggiornamento della qualifica di Osd per chi l’ha già conseguita. La serata avrà lo scopo di condividere le esperienze maturate nel territorio con le varie attività motorie per metterle a conoscenza del maggior numero di persone. Inoltre questo incontro ha lo scopo di sensibilizzare le persone alla presa di coscienza che c’è sempre più bisogno di occasioni sia socializzanti che motivanti per le persone con fragilità.

“Psicologia dello sport, Attività sportiva e alimentazione” è il tema di fondo della lezione di martedì 21 in cui verranno affrontati gli argomenti della psicologia dello sport e dell’esercizio, con la dottoressa Angela Proto, psicologa psicoterapeuta, e della “Dieta: dal greco stile di vita”, con il dottor Andrea Di Donato, dietista.

Lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni, il dottor Aldo Terracciano, conduce la lezione di martedì 28 marzo sul tema della “Comunicazione efficace nel rapporto con le famiglie”. Si affronteranno gli argomenti della percezione, ascolto ed espressione per capire e farsi capire, della percezione dell'altro e di sé stessi, la teoria e pratica della comunicazione umana e l’ascolto con le orecchie e con gli occhi.

Infine, l’ultima lezione in programma martedì 4 aprile, puntando sui “Cenni di Primo soccorso”, cercherà di trasmettere le nozioni essenziali e importanti su valutazione della sicurezza della scena e Dpi, attivazione dei servizi di emergenza, valutazione dell’infortunato, emorragie, trauma, Bls e patologie comuni. Per informazioni ulteriori e per ricevere i link ai quali collegarsi: sportdisabili@csiravenna.it.