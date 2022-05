Operazione 'Alcol e droghe': maratona di controlli per 24 ore sulle strade ravennati

Nell’ambito del progetto “Roadpol – European Roads Policing Network”, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali nata sotto l’egida dell’Unione Europea alla quale aderiscono quasi tutti i paesi membri, oltre a Svizzera, Serbia, Turchia e in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti), è stata programmata l’operazione europea denominata “Alcohol&Drugs”, che si svolgerà dal 4 al 10 maggio.

L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno. La cooperazione tra le polizie stradali europee ha l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto alle violazioni commesse durante la guida e alla effettuazione di specifiche campagne di informazione in tutto il continente europeo, con particolare attenzione ad alcune aree, ritenute strategiche.

Lo scopo della campagna è quello di operare un’intensificazione dei controlli mirati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, al fine di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale. In tale contesto la sezione Polizia Stradale di Ravenna ha predisposto sulle arterie autostradali e di grande comunicazione presenti nel territorio di propria competenza una serie di specifici servizi. In particolare, sabato 7 maggio sarà impegnata in una vera e propria “maratona” di controlli che si svolgeranno nell’arco delle 24 ore.