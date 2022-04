La Finanza sequestra 17 aeromobili di contrabbando per un valore di 10 milioni

Si è arricchita di un ulteriore capitolo la vicenda giudiziaria che nel mese di maggio 2021 aveva visto - all’esito di una prima fase dell’operazione “Icaro” - i finanzieri di Asti, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, procedere in varie località del territorio nazionale al sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Asti e finalizzato alla confisca di 17 aeromobili per un controvalore complessivo pari a 10 milioni di euro per il reato di contrabbando doganale.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Asti, avevano portato alla luce l’esistenza di una struttura che organizzava e gestiva le pratiche funzionali al conferimento in trust di diritto statunitense di aeromobili e così agendo avrebbe sottratto, in concorso coi singoli beneficiari-utilizzatori, ben 17 velivoli immatricolati presso il registro aeronautico della F.A.A. (Federal Aviation Administration) al pagamento dei diritti di confine per circa 2,5 milioni di euro.

Gli aeromobili erano stati dissequestrati nel giugno del 2021 a seguito di accoglimento da parte del Tribunale del Riesame del ricorso proposto dalle difese degli indagati. Tuttavia nel gennaio del 2022 la suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Asti, ha riconosciuto in sostanza che sussisteva il fumus del reato di contrabbando e perciò ha rimesso la questione al Tribunale del Riesame di Asti. Qualche giorno fa, il Tribunale di Asti ha confermato l’originario decreto di sequestro preventivo emesso nel 2021 dal Gip e la Guardia di Finanza di Asti ha provveduto ad apporre nuovamente il vincolo cautelare sui velivoli oggetto del presunto contrabbando.

L’operazione è stata avviata venerdì mattina dai militari del Comando Provinciale di Asti - che sta operando con la collaborazione di altri Reparti del Corpo di Bolzano, Terni, Foligno (PG) e Vittoria (RG) - e ha interessato il territorio delle province di Ravenna, Genova, Milano, Bolzano, Cremona, Padova, Massa Carrara, Reggio Emilia, Terni, Perugia e Ragusa. Fatte salve le successive valutazioni di merito, l’esecuzione di tale attività di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria conferma il costante impegno della Guardia di Finanza al contrasto delle frodi in materia doganale e fiscale, con il continuo coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, per la tutela del bilancio dell’UE e dello Stato mediante il presidio del sistema economico e finanziario a beneficio della collettività.