'Operazione Teodora', la liberazione di Ravenna guidata da Bulow in onda sulla Rai

Nome in codice 'Operazione Teodora'. È l’operazione militare che il 4 dicembre 1944 libera la città di Ravenna dall’occupazione nazi-fascista, che ha per protagonisti i partigiani comandati da Arrigo Boldrini - nome di battaglia “comandante Bulow” - e l’esercito alleato guidato dal generale Richard McCreery. Una pagina della Seconda Guerra Mondiale riletta da Paolo Mieli e dal professor Marcello Flores a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 25 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Ulteriori repliche ci saranno il 26 aprile nei seguenti orari: 1.10, 6, 8.50 e 14.20.

Boldrini, in particolare, guida una spedizione dietro le linee tedesche per convincere gli alleati a non bombardare il capoluogo romagnolo, come era nei loro piani, anche per preservare il grande patrimonio artistico della città, come i famosi mosaici bizantini dell’imperatrice, moglie di Giustiniano, da cui l’operazione prende il nome. Nel quadro della lunga liberazione d’Italia dal nazifascismo, l’Operazione Teodora è probabilmente l’episodio più significativo sotto l’aspetto della collaborazione tra partigiani ed alleati. La puntata di “Passato e Presente” è stata realizzata con la collaborazione della Biblioteca Classense di Ravenna, della Biblioteca Oriani e dell'Istituto Storico per la Resistenza e dell'età contemporanea in Ravenna e provincia.