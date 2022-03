Opere d'arte in cambio di donazioni alla Croce Rossa Italiana per l'Ucraina

Attraverso il 'Deda Project' di Ravenna Linda e Filippo, fondatori del progetto, assieme all’artista Dissenso Cognitivo, hanno iniziato dall'8 marzo una raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana impegnata nell’emergenza Ucraina. In cambio di donazioni effettuate sul sito della Croce Rossa Italiana, potranno essere acquistate le opere d’arte degli artisti partecipanti alle edizioni scorse del Deda Project.

Gli artisti che hanno già aderito all’iniziativa mettendo a disposizione alcune opere sono: Dissenso Cognitivo, Aurora Bresci, Mario Arnaldi, Alessandra Dragoni, Roberto Ghezzi, Beatrice Caruso, Bacco Artolini e si attendono le prossime adesioni. Le opere verranno pubblicate ogni giorno sui canali social del progetto @dedaproject secondo l’ordine di adesione degli artisti e potranno essere contattati gli organizzatori via chat oppure scrivendo a dedaproject.art@gmail.com per riservare un lavoro.

I creatori del Deda Project, insieme con gli artisti del progetto sono mossi dalla convinzione che un’evoluzione della consapevolezza - a livello individuale, sociale e collettivo - sia necessaria per ridurre, e un giorno terminare, ogni conflitto. "L’arte è uno strumento imprescindibile per favorire tale evoluzione e nella città di Ravenna potremmo ricordarci di questo ad ogni passo; perciò tale azione di raccolta fondi, oltre ad essere un intervento doveroso, ci ricorda il legame che esiste tra Arte e Pace - spiegano Linda e Filippo - Crediamo nella bellezza che porterà Pace nel nostro mondo interiore. Crediamo nella condivisione che apre all’empatia verso il mondo esterno. Crediamo nella generosità che è sempre stata motore evolutivo sia attraverso un gesto inaspettato che attraverso un’opera d’arte. Il nostro grazie va innanzitutto agli artisti che si stanno rendendo disponibili a donare le loro opere d’arte in cambio di una donazione alla Croce Rossa Italiana, poi a tutti i donatori che già dal primo giorno dell’iniziativa si sono attivati ed infine alla Croce Rossa Italiana e tutte le istituzioni con simili intenti".