Opere d'arte per raccontare la mamma malata di Parkinson: la toccante mostra dell'artista ravennate

Una mostra difficile, coraggiosa, che vuole abbattere i confini. L'artista ravennate Raniero Bittante ha inaugurato a dicembre una personale nello spazio della galleria ravennate MonoGAO21 dal titolo "Miamadrecomecapolavoro". Una mostra, visitabile fino al 14 gennaio, in cui l'artista realizza una sorta di diario che raccoglie la propria esperienza al fianco della madre malata di Parkinson.

Nei lavori di Bittante vengono messi a nudo alcune zone oscure dell'umanità allo scopo di mettere sul piatto l'indiscreto, il non detto, il rimosso. La serie "Miamadrecomecapolavoro" rientra in questa area portando alla luce uno dei grandi rimossi della "seconda rivoluzione individualista" come la definisce Gilles Lipovetsky, ovvero la decadenza dei corpi.

Inabilità, demenze senili, Parkinson, Alzheimer sono parole utilizzabili solo in ambito medico o eventualmente in privato. Non possono valicare la soglia del pubblico e soprattutto non vengono generalmente tematizzate nell'arte. Assai rari sono i lavori che hanno trattato temi come l'invecchiamento: ricordiamo la serie degli autoritratti di Roman Opalka, le opere di artisti e artiste come Anne Wilke, Katarzyna Kozyra, Gideon Mendel e Nan Goldin. L'indicibile, in questi pochi casi, è salito alla luce con fatica, perchè affrontare il pensiero della mortalità non è facile. Così come è altrettanto difficile realizzare che la mortalità non è un concetto astratto e che il processo di decadimento e la morte non sono in molti casi né veloci, né eleganti.

Parodiando il "Trattato logico filosofico" di Ludwig Wittgenstein, Bittante analizza il corpo della propria madre come elemento reale sfuggito al linguaggio che dovrebbe radicare tutto ciò che esiste: il corpo si dà come un elemento resistente che non ha relazione col linguaggio, né con nulla di tutto ciò che esiste grazie ad esso. Il principio che Bittante rivendica è un ordine naturale fondato sul dolore, come nelle tragedie antiche.

Le piccole lastre di acciaio inox con stampa digitale a raggi infrarossi che compongono il "Trattato logico disegnato sul tenere insieme le cose" si presentano come una sorta di atlante delle deformazioni corporee del vecchio corpo in associazione ad utensili meccanici colorati - chiavi inglesi, morsetti, pinze - che hanno in comune una funzione: stringere. "Tenere insieme le cose" è allora un desiderio impossibile, legittimato solo dall'amore, affidato a strumenti che in virtù della loro funzione tentano di ridurre il caos infinito della sofferenza. Gli strumenti, colorati, precisi, cercano di costringere in un modo rappresentabile le linee forza di una malattia che si definisce per ripetitività, mancanza di riferimenti, assenza di linguaggio e memoria, mancato riconoscimento.

Il corpo malato è un vuoto che si definisce solo in negativo; è come uno stampo di ciò che era, di ciò che è. Ma solo per gli altri e non più per se stessi. Le serigrafie in esposizione si sostengono grazie a questi strumenti meccanici, reiterando l'idea spietata di una fragilità totale e immodificabile. In questo mettere le dita, indagare, ciancicare nel cono d'ombra dei corpi e delle vite, Raniero Bittante sfida le convenzioni e le aspettative: parlando di ciò che va taciuto, illustrando ciò che deve rimanere confinato nei letti e fra muri, manifesta il coraggio che solo la vera arte può possedere.