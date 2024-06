Opportunità di lavoro in Bassa Romagna: aperti 3 concorsi per impieghi a tempo indeterminato

Ci sono nuove opportunità di lavoro nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna: sono infatti online tre nuovi concorsi, per un totale di sei posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il primo bando mira alla selezione di tre esperti tecnici, due da destinare all'Area Territorio e ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e uno presso il Comune di Sant’Agata sul Santerno. Un ulteriore bando riguarda due posti di esperti digitali che avranno il compito di garantire la corretta gestione dei processi (dal punto vista giuridico e amministrativo) dell’Amministrazione, in coerenza con quanto previsto nelle disposizioni normative e regolamentari. Il terzo concorso è invece destinato all'assunzione di un esperto di Polizia locale. L'Unione della Bassa Romagna è costantemente alla ricerca di nuove figure professionali che vogliano essere protagoniste dei grandi cambiamenti che interessano gli enti pubblici, dalla crescente digitalizzazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), passando per una continua evoluzione dei servizi.

Per partecipare ai concorsi è necessario presentare domanda esclusivamente online entro le 9.30 di lunedì 17 giugno; la tassa di iscrizione è di 10 euro (7 euro per il concorso dedicato agli esperti tecnici). Tutte le informazioni per partecipare ai bandi, i calendari delle prove, i requisiti necessari, nonché l'elenco delle materie di studio e il modulo per compilare la domanda sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Amministrazione trasparente, nonché sul portale nazionale del reclutamento www.inpa.gov.it.