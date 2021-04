Ora è ufficiale: Casal Borsetti perde la sua unica banca. Ma resta lo sportello bancomat

La banca ha deciso di mantenere attivo il servizio atm, per garantire il presidio del territorio e assicurare attraverso il bancomat la possibilità di fruizione dei principali servizi bancari in modalità self

C'è la conferma ufficiale dell'azienda: la filiale UniCredit di Casal Borsetti in viale del Mare chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo 26 di aprile. Tuttavia la banca ha deciso di mantenere attivo il servizio atm, per garantire il presidio del territorio e assicurare attraverso il bancomat la possibilità di fruizione dei principali servizi bancari in modalità self.

Una piccola grande vittoria per residenti e turisti, insomma, per i quali quello di Unicredit rappresenta l'unico sportello bancario della località balneare. Casal Borsetti, oltre a vantare un consistente flusso turistico estivo che ne aumenta considerevolmente la popolazione, conta infatti un rilevante numero di abitanti che trova nello sportello l’unica offerta di servizi bancari per le normali operazioni di prelevamento, versamento, pagamento e altri. Tanto che mercoledì il consigliere Pd Marco Frati aveva depositato la richiesta di un question time in merito alla paventata chiusura della banca.