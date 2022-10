Torna l'ora solare: quando si devono spostare le lancette?

Orologi e sveglie vanno indietro di un'ora. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 torna solare e così le lancette vanno spostate indietro di sessanta minuti, facendoci guadagnare un po' di luce in più al mattino fino a domenica 26 marzo 2023. Il momento esatto del cambio d'orario sarà alle 3.00 fra sabato e domenica, quando le lancette vengono spostate indietro alle 2, consentendoci di dormire un'ora in più.

Ora solare: cosa si deve fare?

L'unico vero impegno è quello di regolare orologi e sveglie non connesse a una rete, perchè smartphone, tablet, computer e altri sistemi solitamente si aggiornano in maniera automatica. Quindi va fatta attenzione alla sveglia tradizionale da camera da letto, agli orologi da polso e anche all'orologio dell'auto, così da non confondersi.

Il cambio tra ora solare e ora legale avviene solitamente di notte per arrecare meno disagio possibile ai trasporti che di notte effettuano meno tratte. Questo passaggio, se da un lato aiuta il risparmio energetico, da un altro in alcune persone può provocare fatica, stress e malesseri vari. C'è chi ne risente non solo per tutto il giorno successivo ma anche per qualche tempo ancora. "Colpa" del ritmo circardiano, il nostro orologio interno, che può trovarsi in difficoltà alle prese con un cambiamento non graduale. Gli effetti possono farsi sentire anche sull'umore.