Orari dei bus e attese, l'app aggiorna in tempo reale sulle linee Start Romagna

Da domani il servizio di aggiornamento in tempo reale delle linee Start Romagna è disponibile all’interno dell’applicazione Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana con oltre 865 milioni di utenti. Un’unica app per tutti gli spostamenti urbani ed extraurbani, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico in Emilia-Romagna.

Con un semplice click, sullo smartphone sono disponibili le notizie su orari dei bus, tempi di attesa alle fermate e frequenza delle linee.

All’interno di Moovit sono mappate 226 linee bus Start Romagna e 8.518 fermate. Linee dunque monitorate in tempo reale per garantire un sistema di tracciamento della flotta sempre accurato per gli utenti in attesa alla fermata.

Per i cittadini della Romagna sapere qual è il momento esatto per recarsi alla fermata per prendere il bus è estremamente semplice: è sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita Moovit partner di Start Romagna o consultare il sito www.moovitapp.com per leggere le previsioni di arrivo in tempo reale o ricevere notifiche su eventuali modifiche dei percorsi. La località da prescegliere sulla app è ‘Bologna, Modena e Romagna + San Marino’.

“È un utilissimo strumento – il commento di START Romagna - che si aggiunge ai servizi che l’Azienda mette a disposizione sia dei propri clienti abituali, sia a coloro che non hanno un approccio sistematico all’utilizzo. Questa opportunità permette dunque di valutare e scegliere in tempo reale il mezzo e la linea idonea al raggiungimento della propria destinazione finale, sia essa il plesso scolastico, il luogo di lavoro, la propria dimora, il luogo deciso. Questa modalità contribuisce a facilitare il proprio tempo, viaggiando in sicurezza e nei tempi desiderati”.

“Rendere più semplice la vita a chi utilizza il trasporto pubblico, questa è la missione di Moovit dal 2012 - commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit - centinaia di milioni di persone già si affidano alla nostra app per i loro spostamenti quotidiani, siamo felici che anche per gli utenti delle linee Start Romagna l’app Moovit sia una valida soluzione per pianificare i propri spostamenti in maniera facile e conveniente”.

Inoltre l'app Moovit è stata sviluppata per essere utilizzata agevolmente da persone con disabilità visive con le funzioni VoiceOver e TalkBack, con difficoltà nell'uso dello smartphone grazie all'interfaccia ottimizzata per l'utilizzo con una sola mano e con disabilità motorie andando ad indicare i percorsi senza barriere architettoniche.

A proposito di Moovit

Moovit (www.moovit.com) fa parte della famiglia Intel ed è l’azienda leader per le soluzioni Mobility as a Service (MaaS) e azienda sviluppatrice dell’app per la mobilità urbana più utilizzata in Italia e nel mondo.

L’app Moovit è gratuita e disponibile nell’App Store, nel Google Play Store, nella Huawei AppGallery e via web. Lanciata nel 2011, oggi è stata già utilizzata da oltre 865 milioni di utenti in oltre 3200 aree metropolitane di 106 paesi differenti.

Moovit raccoglie quotidianamente oltre sei miliardi di dati anonimi e aggregati che vanno ad alimentare il più grande archivio al mondo sulla mobilità urbana detenuto da Moovit. Il lavoro di Moovit è supportato da oltre 685.000 volontari della Mooviter Community che hanno contribuito a mappare il 77% delle città presenti all’interno dell’app.

Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la piattaforma MaaS utile ad analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio. Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Microsoft e Uber, oggi si affidano a Moovit per offrire soluzioni di mobilità.

A proposito di Start Romagna

Sono tre le sedi operative nei bacini provinciali interessati (Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna). I dipendenti sono 937, dei quali circa il 75% sono autisti. Nei servizi urbani ed extraurbani, i mezzi di Start Romagna percorrono 21,5 milioni di km l’anno. Il parco mezzi di proprietà conta 555 bus, 414 a diesel e 141 a metano, di cui 6 filobus, che ogni anno garantiscono circa 48 milioni di viaggi.

Inoltre Start Romagna gestisce il movimento del traghetto fra Marina di Ravenna e Porto Corsini (7.500 corse l’anno). A Rimini Start Romagna si occupa anche dei servizi di trasporto scolastico (265mila km l’anno) e della gestione di un parcheggio da 220 stalli.