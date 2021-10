Ordigno bellico inesploso, un tratto di strada chiuso al transito per due settimane

Dal 6 al 20 ottobre il tratto di via Plicca compreso tra via Donesiglio e via Quaglia (strada vicinale con uso pubblico e con fondo in ghiaia e terreno battuto) nella frazione di Granarolo Faentino (Faenza) sarà chiuso al transito (eccetto che per Forze dell'Ordine, Forze Armate e autorizzati) per operazioni legate alla neutralizzazione dell'ordigno inesploso da 500 libbre rinvenuto nella zona. Si precisa che nel tratto di strada interessato dalla chiusura non sono presenti fabbricati con residenti.