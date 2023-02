Dalla terra spunta un ordigno bellico: strada chiusa e sopralluogo degli artificieri

A seguito del rinvenimento di un ordigno bellico, da martedì sera via Piratello (strada provinciale 253) a Lugo è stata chiusa alla circolazione veicolare nel tratto compreso fra la rotatoria all’intersezione con via Quarantola/via Mentana e la rotatoria all’intersezione con via Fiumazzo/via Bedazzo dalla Polizia Locale della Bassa Romagna. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato del commmissariato di Lugo che ha delimitato l'area. I mezzi pesanti possono percorrere via Quarantola e via Sant’Andrea (SP46) mentre gli altri veicoli possono percorrere le strade alternative del centro abitato. La chiusura è disposta fino al sopralluogo degli artficieri che si terrà nella mattinata di mercoledì.