Ordigno rimosso dagli artificieri: la strada riapre al traffico

L’ordigno ritrovato martedì nel cantiere per la realizzazione del semaforo pedonale in via Tomba è stato rimosso dagli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori Folgore che si sono recati mercoledì mattina sul luogo del ritrovamento per le valutazioni del caso e la messa in sicurezza. Si trattava, come già ipotizzato, di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Dopo la rimozione, via Piratello è stata quindi riaperta al traffico alle 11.45. Il Comune ringrazia la Prefettura, la Questura e il Commissariato di Lugo, la Polizia Locale della Bassa Romagna, la Croce Rossa Italiana di Lugo e la Protezione Civile per la stretta collaborazione che ha reso possibile intervenire per la valutazione, la messa in sicurezza e la rimozione dell’ordigno.