Rinvenuto un ordigno, chiude la strada: "Evitate di circolare in zona"

Sulla sede stradale di via Franguelline Nuove a San Pancrazio di Russi, all'altezza via Barleti, è stato rinvenuto un ordigno - verosimilmente bellico - che dovrà essere rimosso o fatto deflagrare in luogo sicuro. A comunicarlo è lo stesso Comune di Russi, che spiega ai cittadini: "Finché le procedure, dalle quali si stanno già occupando le Forze dell’ordine, non saranno concluse, dobbiamo disporre la chiusura della strada. Stante la pericolosità della situazione, vi preghiamo di fare massima attenzione e di evitare di circolare in quella zona con ogni mezzo.