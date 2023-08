Stop totale alla vendita di alcolici in zona Giardini Speyer: multe fino a 5000 euro

La zona dei Giardini Speyer, spesso al centro delle cronache per episodi di degrado e criminalità, diventa per un mese "alcol free" all'esterno dei locali. Lo prevede un'ordinanza antidegrado firmata dal sindaco Michele de Pascale e dal vicesindaco Eugenio Fusignani che entrerà in vigore il prossimo 11 agosto e che rimarrà valida per un mese, fino al 9 settembre.

Nello specifico sarà attivo il divieto di vendita di bevande alcoliche e di somministrazione delle stesse al di fuori delle aree attrezzate dei pubblici esercizi, dalle 7 del mattino alle 20, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi ubicati nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria e ai Giardini Speyer circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini. Il divieto si aggiunge a quello permanente e in vigore dal 2020, che vieta la somministrazione di bevande alcoliche dalle 20 alle 7 del mattino.

Negli anni, si legge nell'ordinanza, sono state accertate e contestate sistematiche violazioni al divieto, spesso correlate a episodi di ubriachezza in area pubblica davanti a turisti e residenti. I locali della zona pongono in vendita le bevande alcoliche e superalcoliche, "peraltro persino refrigerate e pronte all’immediato consumo, e omettono di informare gli acquirenti del vigente divieto di consumo sul posto di alcolici e superalcolici, se effettuato al di fuori delle aree attrezzate dei pubblici esercizi, e lo tollerano persino in prossimità degli ingressi delle loro attività". Spesso poi, in particolar modo durante la stagione estiva, le persone ubriache in zona "oltre ad ostacolare il normale transito dei pedoni lungo i marciapiedi, adottano comportamenti incivili quali schiamazzare, danneggiare arredi e, sovente, abbandonare rifiuti".

Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste, le violazioni alla nuova ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 ca un massimo di 5000 euro, ridotti a 1000 euro se pagati entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento.