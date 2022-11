Alcolici e bottiglie di vetro vietati in piazza Baracca e vie limitrofe: entra in vigore l'ordinanza

Entra in vigore domani, martedì 15 novembre e fino al 30 aprile, l'ordinanza comunale che vieta il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore (ad eccezione delle aree di pertinenza degli “esercizi pubblici di somministrazione bevande”, “esercizi commerciali” e “attività artigianali del settore alimentare”) e quello di alimenti e bevande in genere in bottiglie di vetro e lattine nell’ambito della zona di piazza Baracca, porta Adriana e dei tratti iniziali di via Maggiore (tra porta Adriana e le vie Fiume Montone Abbandonato e San Gaetanino) e di via Cavour (tra porta Adriana e le vie Barbiani e Manfredo Fanti). È inoltre vietato abbandonare bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere.

Il provvedimento firmato dal sindaco, si legge nel testo dell'ordinanza, è stato adottato "per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Per i trasgressori sono previste multe da 200 fino a 500 euro. Sono ammesse deroghe in concomitanza con particolari eventi di interesse per la cittadinanza (feste di quartiere, ricorrenze, eccetera) previa autorizzazione del sindaco, sentito il comando di Polizia Locale.