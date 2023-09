Orientamento scolastico, al via gli incontri con gli studenti per pianificare i loro studi

L'Assessorato Scuola Formazione Sport del Comune di Faenza e Faventia Sales, in collaborazione con Fondazione Flaminia e Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, annunciano l'avvio del percorso Faenza Orienta. Questa iniziativa è progettata per offrire un'esperienza innovativa di orientamento agli studenti delle classi 3^ media e delle classi 4^ e 5^ delle scuole secondarie di II grado nell'area della Romagna Faentina. L'obiettivo principale di questo format, ideato e sviluppato da Francesco Ghini e Francesco Bentini, è quello di rendere gli studenti consapevoli dello scenario in cui sono immersi, offrendo loro un orientamento che comprenda non solo gli aspetti intellettuali ma anche quelli affettivi e la sfera della volontà. Si tratta di un orientamento esistenziale che mira a guidare i giovani nella ricerca della propria realizzazione e felicità, promuovendo la sensibilità a una formazione permanente anche attraverso la presentazione delle diverse opportunità nel post-diploma. L’evento è realizzato grazie al contributo de La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Tampieri Financial Group e con la partecipazione di E-Work, Informagiovani Faenza, Centro per l’impiego, Rete degli studenti e degli universitari

“In passato - commenta l’assessore Martina Laghi - l'orientamento era spesso limitato all'associazione di interessi specifici a determinate carriere;” afferma Martina Laghi, assessore Scuola, Formazione, Sport del Comune di Faenza. “tuttavia, nel corso del tempo, è emersa la necessità di considerare una visione più ampia della persona, che includa elementi emotivi e personali. A questo risponde il progetto FAenza Orienta: sviluppare un approccio orientativo definito globale, ovvero che considera una vasta gamma di aspetti nella guida degli studenti verso il loro futuro. Gli obiettivi principali di questo processo di orientamento sono quelli di cambiare il paradigma dell'orientamento stesso, passando dalla sola informazione a un coinvolgimento attivo degli studenti in un percorso di scoperta.” “La collaborazione tra istituzioni locali, scuole e professionisti - aggiunge Luca Cavallari, presidente di Faventia Sales - è fondamentale per il successo di questo progetto che come Faventia Sales, rispondendo alla nostra vocazione formativa, stiamo portando avanti da oltre 3 anni. Ci preme preparare i nostri giovani a prendere decisioni informate sulle loro prossime tappe educative e professionali.”