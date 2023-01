L'oroscopo di Paolo Fox per il 2023: soldi, amore e lavoro segno per segno

Come ogni anno, Paolo Fox ha presentato l'oroscopo del 2023 nel corso della trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier. Fortuna, amore, denaro e lavoro sono stati gli argomenti trattati nello spazio dedicato alle stelle . "Tante persone stanno ritrovando il desiderio di andare a vivere in campagna, di vivere nella semplicità e fare cose in proprio anche in casa, conseguenza delle tante disavventure che abbiamo vissuto negli ultimi anni - ha spiegato l'astrologo -. Di grande importanza è il ritorno alla fede, nel bisogno di credere in qualche cosa e questo viene dato da Saturno che entra nel segno dei Pesci".

Ariete

Per l'Ariete, spiega Fox, il 2023 "sarà un anno importante. Il 2022 si è chiuso con qualche piccola disputa, ma a febbraio ci sarà una splendida posizione di Venere. Ci sarà quindi un cielo che regalerà soddisfazioni e che porterà delle cose importanti. Giove nel segno fino al 16 maggio è un propellente. Nella prima parte vi potete fare valere, mentre nella seconda potrebbero arrivare dei soldini. E' un anno proprio bello. Per l'amore, si possono fare scelte importanti. Sarà un'estate piena di emozioni".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 5 stelle

Fortuna: 3 stelle

Toro

Il Toro, annuncia l'astrologo, sarà "tra i segni più forti dell'anno, perchè ci sarà un bellissimo Giove ed un ottimo Saturno. Venere aiuterà soprattutto in aprile, mese importante per ricostruire alcuni rapporti. Il 2023 potrà essere l'anno giusto per concepire figli, per andare a convivere o ufficializzare una storia d'amore. Le idee potranno essere concretizzate. Saranno un estate ed un autunno molto importante per realizzare un piccolo grande sogno. Il consiglio? Innamoratevi di un Toro, perchè è garanzia d'affidabilità".

Amore: 5 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Gemelli

Per i Gemelli, spiega Fox, "ci sarà un Saturno particolare da marzo. Bisognerà farsi riconoscere ciò che è stato fatto. Il vero problema è che vi siete persi, lottando per farvi valere. Attenzione alle questioni legali e dispute. Da aprile ci sarà una bella Venere, che significa amore e voglia di riscatto. Dimenticate chi vi ha fatto un torto. Gennaio, febbraio, marzo e aprile sono i mesi più utili per concorsi in ballo o prove importanti. Saturno dissonante potrà portare a qualche cambiamento. Servirà chiarezza".

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Cancro

Per il Cancro "l'anno inizia in maniera un po' pesantuccia dopo aver chiuso il 2022 con qualche difficoltà. C'è chi dovrà recuperare forma fisica, c'è chi si arrabbia per non aver ottenuto dal lavoro ciò che si desiderava perchè non c'erano le energie giuste per portarlo avanti. Insomma, gli incidenti di percorso potranno essere superati dal 16 marzo, quando Saturno inizierà un transito importante. Emozioni e sfere lavorative andranno meglio nella seconda parte dell'anno, tra maggio, giugno e luglio. Le cose dovrete guadagnarvele. Non bisogna essere masochisti. Venere in maggio potrà definire i rapporti d'amore".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 3 stelle

Leone

Per chi è nato sotto il segno del Leone, illustra Fox, "questo 2023 parte con un Giove complice, che in astrologia rappresenta le piccole e grandi fortune, che si potrà trovare soprattutto sul fronte lavoro. Sono previsti accordi importanti tra marzo, aprile e giugno. C'è stato un Saturno in opposizione, che se ne andrà dal 7 marzo. Piano piano diventerete più ragionevoli dopo esser stati un po' polemici".

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Vergine

"Meticolosi dello zodiaco, chi è nato sotto il segno della Vergine avrà Saturno in opposizione, ma questo non vorrà dire che le cose non andranno bene - annuncia Fox -. Per quanto riguarda il lavoro, vi presenterete forti quando bisognerà rinnovare un accordo. Starete molto attenti a ciò che fate, ma Giove dal 16 maggio vi aiuta. Tutta la seconda parte dell'anno sarà importante. Nessuno potrà bloccarvi, anche se avrete qualche ripensamento".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Bilancia

Per i Bilancia "è stato un dicembre un po' stancante. Per quanto riguarda l'amore ci sarà Giove in opposizione: c'è un eccesso di ansia e bisognerà essere un po' più fluidi, poi Giove inizierà un transito interessante. Sarà un inizio di anno un po' faticoso ed aprile sarà un mese particolare per quanto riguarda le relazioni, poi ci sarà un grande recupero tra giugno e luglio, soprattutto per lavoro e fortuna. Bisognerà levare dalla vita la sensazione di disagio. Allargate le conoscenze e cercate di spostarvi se è possibile, cercando di trascorrere del tempo fuori dal solito ambiente".

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione, "l'anno si divide in due per il passaggio di Giove che andrà in opposizione. Ci sarà un grande cielo a marzo per un Saturno in bello aspetto. L'amore sarà un po' penalizzato tra gennaio e febbraio. Chi dovrà rinnovare un accordo o un contratto ci penserà. I dubbi si risolveranno verso la fine di primavera. Giove opposto chiederà di stare attenti ai soldi nella seconda parte dell'anno. Sposarvi? Il mese ideale potrebbe essere dicembre per il passaggio di Venere, magari sotto Natale".

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Sagittario

"Il Sagittario dovrà fare qualcosa da pazzo - esclama Fox -. Se avete qualcosa in mente sfruttate la primavera, che sarà la vostra stagione. Avete una grande capacità nel cambiare. Avete successo nella vita perchè non dite mai di no, tentandole tutte prima di scegliere ciò che porterà un tornaconto. Saturno inizierà un transito particolare dalla primavera: chi ha una storia d'amore che vacilla dovrà stare attento, oppure dovrà essere aggiustato un rapporto conflittuale. Ci sarà un giugno e luglio importante per quanto riguarda i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno inciderà dal punto di vista professionale: avrete voglia di fare cose nuove. A settembre avete avuto delle preoccupazioni, mentre a dicembre forse avete iniziato un nuovo progetto che andrà modificato entro metà anno. Attenzione ai soldi, per la fortuna siete protetti fino a metà anno da un bellissimo Giove, che è il vostro "papà astrale", che rappresenta il vostro colpo di fortuna: se ci sarà da discutere sul lavoro, recupererete".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 3 stelle

Fortuna: 4 stelle

Capricorno

Il Capricorno, annuncia Fox, sarà un segno "davvero forte. Il 2023 vi creerà impegni importanti, ci sarà dissonanza tra Giove e Marte, ma non scivolerete. Maggio, giugno, luglio e agosto saranno fantastici. La seconda parte dell'anno sarà importante, con un belllssimo trigono Marte-Giove ad agosto. Sarà un mese ideale per i matrimoni".

Amore: 5 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Acquario

Per quanto riguarda l'Acquario, "Venere sarà nel segno a gennaio e febbraio e porterà un po' di adrenalina nei rapporti. Stucchizzerà emozioni e carburerà sentimenti intriganti. Solo a giugno ci sarà una Venere in opposizione, meglio evitare discussioni. Mercurio sarà buono per idee e lavoro a gennaio".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Pesci

I Pesci stanno crescendo perchè c'è "Saturno nel segno da marzo, che porta una consapevolezza nelle vostre capacità. Siete d'aiuto agli altri, e poi ci sarà un grandissimo oroscopo per tutto l'anno, in particolar modo in estate e autunno. La fortuna andrà un po' cercata: vi lasciate coinvolgere da ciò che vi circonda, bisognerà essere forti e pensare al futuro e non ai ricordi".

Amore: 5 stelle

Lavoro: 5 stelle

Fortuna: 4 stelle